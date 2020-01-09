РИАМО - 9 янв. Первый туристический информационный центр «Наше Подмосковье» в столичном аэропорту Домодедово за период с июля 2019 года посетили порядка 250 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

За это время на базе информационного центра о своих достопримечательностях и предстоящих мероприятиях рассказали семь городских округов Московской области.

«Центр создан для информирования путешественников об интересных местах в Московской области. За полгода в центре успели провести презентации города: Истра, Солнечногорск, Серпухов, Егорьевск, Дмитров, Коломна, Клин. Посетители аэропорта с большим энтузиазмом знакомились с гастрономическими особенностями, музейными программами, событийным календарем и туристическими маршрутами городских округов Подмосковья», - отмечается в материале.

Павильон информационного центра находится в общей зоне аэровокзала на втором этаже. Он работает ежедневно с 08:00 до 21:00.

В 2020 году он продолжит свою деятельность. Здесь будут рассказывать о главных событиях Подмосковья не только на русском, но и на английском языке. Также с помощью интерактивного экрана подберут для всех желающих индивидуальный туристический маршрут.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>