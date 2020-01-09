Около 250 тыс человек посетили туристский информационный центр «Наше Подмосковье»
Около 250 тыс человек посетили туристский информационный центр «Наше Подмосковье»
пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
РИАМО - 9 янв. Первый туристический информационный центр «Наше Подмосковье» в столичном аэропорту Домодедово за период с июля 2019 года посетили порядка 250 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
За это время на базе информационного центра о своих достопримечательностях и предстоящих мероприятиях рассказали семь городских округов Московской области.
«Центр создан для информирования путешественников об интересных местах в Московской области. За полгода в центре успели провести презентации города: Истра, Солнечногорск, Серпухов, Егорьевск, Дмитров, Коломна, Клин. Посетители аэропорта с большим энтузиазмом знакомились с гастрономическими особенностями, музейными программами, событийным календарем и туристическими маршрутами городских округов Подмосковья», - отмечается в материале.
Павильон информационного центра находится в общей зоне аэровокзала на втором этаже. Он работает ежедневно с 08:00 до 21:00.
В 2020 году он продолжит свою деятельность. Здесь будут рассказывать о главных событиях Подмосковья не только на русском, но и на английском языке. Также с помощью интерактивного экрана подберут для всех желающих индивидуальный туристический маршрут.
Одно из самых тусовочных молодежных мест под Москвой – это, пожалуй, Истринское водохранилище: смех, брызги, рев водных мотоциклов слышны там и днем, и ночью. Еще одно популярное пляжное место в Московской области – Пироговское водохранилище, где можно тусоваться на пляже с пальмами в стиле «Пиратов Карибского моря», переночевать на «Черной жемчужине», а также прокатиться на яхте. За необычной творческой атмосферой стоит отправиться в арт-усадьбу «Гуслица» в Орехово-Зуеве, где прыгают через костры на Ивана Купалу, или в «Веретьево», где можно поностальгировать на тему отдыха в пионерлагере. Прогуляться по барной улице можно в Сергиеве-Посаде, где сосредоточены все модные заведения города, и заодно полюбоваться видами Лавры. Под Рузой можно найти и деревеньку под названием Марс и сделать классные фото «с Марса». Серпуховские парк-отели тоже предлагают туристам множество активных развлечений – от сплава на байдарках до полетов на спортивных Як-52.
Вы из тех, кого не пугает долгая дорога, поэтому смело отправляйтесь в дальнее Подмосковье, где точно сделаете для себя массу открытий! Например, в Зарайск, где расположен самый маленький кремль Подмосковья, сохранившийся почти в первозданном виде с 16 века. Однако на его месте в 19 веке вырос великолепный неоготический собор. Прогулки по исторической части Дубны перенесут вас в 50-е года прошлого века, когда здесь трудились легендарные физики-ядерщики и создавался всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований. В местных музеях расскажут, какие открытия подарили миру ученые Дубны, когда приезжал в город бард Владимир Высоцкий, и почему с берега Канала имени Москвы исчез памятник Сталину. Еще одна удаленная точка на карте Подмосковья – Серпухов, который хотят включить в Золотое кольцо России, – наверняка впечатлит вас видами.
И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы.
Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев.
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