РИАМО - 9 янв. Программа «Мой район», стартовавшая в Москве в октябре 2018 года, призвана создать комфортную городскую среду в жилых районах столицы, в ее рамках в 2019 году благоустроили 60 улиц, переулков, площадей, проспектов и бульваров — это порядка 334 гектаров территорий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новым обликом москвичей теперь радуют улицы и в историческом центре Москвы, и в отдаленных районах», - говорится в материале.

Также в рамках реализации проекта были благоустроены 159 парков, скверов и знаковых объектов Москвы.

«Среди них — парк Дружбы, территория в пойме Яузы вдоль Заповедной улицы, скверы на улице Сергия Радонежского, улице Талалихина и в Большом Факельном переулке, сквер «Северная медведица», парк на Лухмановской улице и многие другие», - отмечается в сообщении.

Одним из крупнейших проектов стало благоустройство парка на набережной в Капотне. В целом данный район также благоустроили. При этом облагораживать его начали одним из первых. К благоустройству Капотни подошли комплексно. Был благоустроен парк с набережной, приведены в порядок тротуары и освещение.

В рамках программы «Мой район» в парках столицы в 2019 году также обновили и построили более 250 спортивных площадок. Кроме того, за год благоустроили более 2,5 тысяч дворов.