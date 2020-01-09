РИАМО - 9 янв. В Серпухове 12 января отпразднуют Старый Новый год, для гостей подготовили концерт, розыгрыши и данс-шоу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В воскресенье, 12 января, под Соборной горой в Серпухове пройдет празднование Старого Нового года. Приглашаем жителей и гостей города принять участие в мероприятии», - говорится в сообщении.

В рамках праздничной программы всех гостей ждут поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши, анимация, данс-шоу и концерт с участием лучших коллективов городского округа.

Начало праздника в 15:00. Вход на мероприятие свободный.

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