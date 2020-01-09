РИАМО – 9 янв. Страховой Дом ВСК и вратарь Игорь Акинфеев подвели итоги первого этапа реализации федерального социального проекта «Пенальти», всего в 2019 году в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный легендарным голкипером, ВСК перечислила более 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Деньги будут потрачены на развитие и поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей.

«Совместный проект ВСК и Игоря Акинфеева в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов», — говорится в сообщении.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» необходимо ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд «Страна футбола».

«ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер. Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль – это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех - это победа всего российского спорта», — отметил Акинфеев.

Помимо федеральной информационной кампании, ВСК организовала ряд мероприятий для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию. В том числе дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show - 2019». Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола».

«ВСК намерена и дальше вести социальный проект «Пенальти» совместно с Игорем Акинфеевым. Мы продолжим развивать наши отношения с благотворительным фондом «Страна футбола» для помощи и содействия талантливым детям», - отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Она добавила, что ВСК рада возможности способствовать развитию детско-юношеского спорта и обучению молодых футболистов. Поддержка юных спортивных дарований - одна из важнейших социальных миссий ВСК.