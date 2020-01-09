РИАМО - 9 янв. Подразделения пожарно-спасательных сил выехали для проверки информации о взрыве газового баллона в здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, но никаких следов происшествия не обнаружили, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Ранее СМИ сообщали, что в головном офисе ЦБ РФ в ходе ремонта взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадал один человек.

«Наши подразделения выехали туда для проверки, но в результате там ничего не обнаружено. Нет никаких следов, подтвердить не могу», - сказал собеседник агентства.