РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 янв. В Королеве возложили цветы к памятной доске конструктору артиллерийского вооружения Василию Грабину в честь 120-летия со дня его рождения, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественное возложение цветов к мемориальной доске состоялось в четверг. На церемонии присутствовали ветераны, сотрудники градообразующих предприятий, городской администрации, депутаты.

«Сегодня (9 января – ред.) мы собрались у проходной РКК «Энергия» у мемориальной доски, чтобы вспомнить и почтить память конструктора, который создал пушки, ставшие орудием Победы. Мы гордимся тем, что имя Василия Грабина неразрывно связано с легендарной историей наукограда Королев», – сказал первый заместитель главы горокруга Юрий Копцик.

Василий Грабин – советский конструктор артиллерийского вооружения, Герой Социалистического Труда, лауреат четырех Сталинских премий. Имя конструктора было у всех на слуху в период Великой Отечественной войны. Спроектированные им установки уничтожили большинство вражеских танков «Тигр» и «Пантера».