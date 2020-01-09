РИАМО - 9 янв. В новогодние праздники автобусами «Мострансавто» воспользовались порядка 6 миллионов пассажиров, больше всего людей было перевезено 6 января, тогда автобусами воспользовались более 850 тысяч пассажиров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

«Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах был зафиксирован 6 января. В канун Рождества автобусы предприятия перевезли порядка 852,4 тысячи жителей и гостей Московской области - это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по социальным картам в праздничные дни совершено более 3,5 миллионов поездок. Более 1 миллиона раз пассажиры расплатились транспортной картой «Стрелка».

Бесконтактными банковскими картами, а также с помощью «умных» часов, смартфонов и планшетов пассажиры оплатили свыше 900 тысяч поездок.

Выполняемость рейсов с 1 по 8 января составила свыше 99%. Специалисты технической службы перед выпуском автобусов на маршруты проверяли системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

Также с водителями были проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки и управления транспортным средством. Кроме того, в «Мострансавто» были усилены меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры.