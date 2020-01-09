РИАМО - 9 янв. Столичные следователи проводят проверку по информации из СМИ о мошеннических действиях с квартирой жительницы столицы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В новостной программе одного из федеральных каналов сообщалось, что женщина взяла кредит в финансовой организации под залог своей квартиры. Жительница столицы исправно платила, но компания сменилась и требовать платежи стали другие люди.

«Неизвестные заявили, что у женщины зафиксированы просрочки платежей и начислены проценты. Впоследствии выяснилось, что ее квартира, в которой она проживала с детства, принадлежит другим людям. Также в сюжете указывается, что женщина никаких документов по продаже собственности не подписывала», – сказала собеседник агентства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.