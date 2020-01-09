РИАМО - 9 янв. В 2019 году на территории Москвы за счет внебюджетных источников введены в эксплуатацию пять школ и один блок начальных классов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Минувший год был беспрецедентным по объему ввода школ инвесторами. Всего за 2019 год введены в эксплуатацию пять школ на 3825 мест, а также блок начальных классов с дошкольным отделением на 200 и 90 мест соответственно», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря совместной планомерной работе города и инвестиционного сообщества.

Четыре из введенных школ располагаются на территории новой Москвы. Это общеобразовательная школа на 600 мест в поселении Внуковское, школа на 775 мест в городе Московский и две школы на 1,1 тысячу мест в поселении Сосенское, поселок Коммунарка, на улице Александры Монаховой и на улице Бачуринская.

Блок начальных классов и школа появились на севере столицы. Блок начальных классов на 200 мест построили на улице Верхняя, дом 20, строение 3 в районе Беговой. Также разрешение на ввод в составе многоэтажной жилой застройки получила школа на 250 мест на Головинском шоссе, дом 10Б.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: при развитии территорий применять комплексный подход, за счет чего жилая застройка обеспечивается необходимой социальной инфраструктурой. С 2011 по 2018 год силами инвесторов в столице введено 23 школы на 18017 мест», – отметил Левкин.