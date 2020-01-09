РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Молодежная дискотека «Снежная вечеринка» пройдет в четверг в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участников развлекательной программы ждут лучшие танцевальные хиты.

«В парках городского округа продолжается новогодняя программа. Сегодня (9 января – ред.) на площади у елки в парке «Наташинские пруды» состоится молодежная дискотека. Она начнется в 18:00. Приглашаем всех желающих, вход свободный», – сказала директор муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

Также в этот день на площадке возле мастерской Деда Мороза в Центральном парке пройдет интерактив «Новогодний разгуляй». Он начнется в 14:00. Уже через час здесь будет организована другая концертная программа – «Наш веселый Новый год».

Вход на все мероприятия свободный.

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