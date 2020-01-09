РИАМО - 9 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья в дни новогодних каникул уделяли особое внимание проблемным точкам, которые выявлялись при помощи тепловой карты системы Центра управления регионом (ЦУР), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В результате этой работы инспекторами Госадмтехнадзора проверено более 7,5 тысяч различных объектов и территорий. В ходе результата надзора с 31 декабря по 8 января включительно инспекторами выявлено 3320 нарушений», - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений зафиксировали в Сергиево-Посадском округе, Домодедове, Истре, Химках, Волоколамском округе. Среди недочетов зафиксированы навалы мусора на контейнерных площадках, которых больше всего обнаружили в Домодедове, Чехове, Волоколамске, Зарайске.

Также в Люберцах, Подольске, Домодедове обнаружили факты ненадлежащего состояния территорий, а больше всего фактов несвоевременной очистки территории от снега и наледи за праздники выявлено в Волоколамске, Сергиевом Посаде и Лобне.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов отметил, что инспекторы ведомства по выявленным нарушениям составили 1962 акта осмотров территории и объектов, направили 346 уведомлений о вызове нарушителей и 544 информационных письма. Большая часть нарушений уже устранена.