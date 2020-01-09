РИАМО – 9 янв. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что у нее вовремя удалили три предраковых полипа и благодаря этому было предотвращено развитие рака толстого кишечника, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Малышева призвала периодически делать гастро- и колоноскопию, чтобы была возможность обнаружить рак на ранней стадии.

«В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что эрозия, язва, рак — это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию. Тогда не будет последней!» — написала Малышева в Instagram.

Сейчас все эрозии Малышевой зажили. Она призвала не экономить на врачах, чтобы сохранить здоровье – самое ценное, что есть у человека.