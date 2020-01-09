РИАМО - 9 янв. В Волоколамске встретят Старый Новый год беспроигрышной лотереей, мероприятие пройдет в рамках программы «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В воскресенье, 12 января, в Волоколамске встретят Старый Новый год и подведут итоги праздничной лотереи. Запланирована концертная программа с подведением итогов праздничной беспроигрышной лотереи», – говорится в сообщении.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Начало в 17:00 по адресу: город Волоколамск, улица Революционная, дом 5.

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