РИАМО - 9 янв. «Орхидею-быка», которая расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», представили на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Орхидея-бык», или стангопея тигровая (Stanhopea tigrina) – это редкое растение, которое отличается необычайным ароматом. А свое название она получила из-за роговидных выростов на губе цветка.

«Орхидея-бык» растет на высоте 0,6-1,7 километра, на ее цветоносе обычно образуется от двух до восьми цветков, достигающих до 20 сантиметров в диаметре», - говорится в сообщении.

Цветки имеют незабываемый и очень сильный пряно-сладкий аромат ванили, но растение быстро отцветает. Внимание оно привлекает эффектной окраской цветков: пурпурно-коричневые пятнышки и полоски на желтом фоне.

Впервые стангопею тигровую описал в 1837 году британский ботаник и коллекционер Джеймс Бэйтман. В данном роду представлено около 60 видов цветов, растущих в Центральной и Южной Америке.

В «Аптекарском огороде» ежегодно с конца декабря до начала апреля проводится крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима».