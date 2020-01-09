РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Составлено расписание работы катка в парке имени Талалихина в подмосковном Подольске до 12 января, все желающие смогут взять коньки на прокат, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Каток с прокатом инвентаря в парке имени Талалихина в Подольске будет работать до 12 января с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

Стоимость катания для взрослых – 200 рублей, для детей – 100 рублей. Прокат коньков – 100 рублей.