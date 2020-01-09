РИАМО - 9 янв. Москвичам и гостям столицы с запуском первых двух Московских центральных диаметров стало удобнее добираться до восьми городских водоемов и зон отдыха, расположенных рядом с водой, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«ГУП «Мосводосток», как предприятие, обслуживающее и обеспечивающее контроль состояния водных объектов города Москвы, не может не отметить тот факт, что благодаря МЦД жители Москвы и Подмосковья в комфортных условиях могут добраться до столичных рекреационных зон на водоемах для проведения досуга и отдыха», - говорится в сообщении.

Маршрут МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» пересекает реку Лихоборку, которая получила название за роскошные, «лихие» заросли деревьев на берегах, также можно увидеть из окна поезда долгие пруды на территории одноименного природного заказника. Кроме того, со станции «Тестовская» можно дойти пешком до Красногвардейских прудов, а от платформы «Тимирязевская» - до Гончаровского парка, где летом можно отдохнуть у пруда, а зимой – прокатиться на катке.

МЦД-2 «Курско-Рижский» проходит вдоль реки Городня (правый приток Москвы-реки), также из поезда можно полюбоваться каскадом Царицынских прудов. От станции Текстильщики пешком можно добраться до пруда Садки, на котором часто можно встретить рыбаков. А еще стало легче добраться до Нижнего Люблинского пруда, одного из крупнейших водных объектов мегаполиса.

Первые два МЦД запустили на территории Подмосковья и Москвы в ноябре 2019 года. Их общая протяжность составляет 132 километра. На новом наземном метро курсируют поезда «Иволга 1.0» и «Иволга 2.0», которые оснащены зарядными USB-разъемами, информационными видеоэкранами, климат-контролем, системами обеззараживания воздуха и так далее.

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