РИАМО - 9 янв. Более 1 тысячи новогодних открыток отправили за время новогодних праздников посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала, всего за год работы павильона гости отправили более 10 тысяч открыток, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Открытки с изображением поезда «Иволга 2.0» были отправлены в разные уголки мира. Один из посетителей павильона отправил открытку с поздравлениями своему четырехлетнему сыну в Аргентину. Поздравления на фирменных открытках также отправили в Германию, Чехию, Испанию, Словакию и Папуа-Новую Гвинею», – говорится в сообщении.

В павильоне МЦД круглый год работает фотокомната, где каждый желающий может создать свой фотоснимок в стиле рекламной кампании МЦД и распечатать фото в формате открытки. Отправить открытку можно через специальный ящик «Почты России», установленный в павильоне. Всего за год работы павильона гости отправили более 10 тысяч открыток.

В новогодние праздники в павильоне МЦД также работала студия упаковки подарков в фирменную крафтовую бумагу с логотипом МЦД и изображением поезда «Иволга». По 12 января в павильоне работает выставка, посвященная 90-летию со дня основания Московского планетария.