РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Сотрудники филиала «Подмосковный» регионального оператора «Хартия» после обращения жителя балашихи вывезли отходы с переполненной контейнерной площадки на улице Лукино, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал «Добродел» жалобу о нарушении графика вывоза бытовых отходов с контейнерной площадки на улице Лукино около дома №57А. Он отметил, что управляющая компания «ЖКХ онлайн» не следит за состоянием площадки ТБО.

«ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов по указанному адресу. Работы осуществлены. Фото прилагается. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказал первый заместитель директора филиала «Подмосковный» Денис Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов производится ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов – каждые два дня, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке.

С региональным оператором можно связаться по телефону: 8(499)750-24-82, электронной почте: romo@hartiya.com или через сайт: http://mo.hartiya.com/.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.