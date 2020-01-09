РИАМО – 9 янв. Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Бибер отреагировал на критику по поводу проблем с кожей лица. Некоторые отметили, что у певца могут быть проблемы с наркотиками.

«У меня недавно нашли болезнь Лайма, а также у меня серьезный случай хронического мононуклеоза, который влияет на кожу, умственную деятельность, энергичность и в целом на здоровье», — написал Бибер в Instagram.

Он пообещал подробнее рассказать о своем здоровье в документальном фильме, который в конце января выйдет на YouTube.

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, которое возникает после укуса клеща.