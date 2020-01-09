РИАМО - 9 янв. Сотрудники полиции задержали 45-летнего москвича-рецидивиста, подозреваемого в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи, сообщается на сайте МВД РФ.

В полицию поступило заявление от менеджера одного из магазинов, расположенного на улице Маросейка. В салон зашел неизвестный и, угрожая пистолетом, забрал из кассы деньги, после чего сбежал.

«По подозрению в совершении данного преступления на улице Академика Анохина полицейские задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, мужчину заключили под стражу», – говорится в сообщении.

Задержанный может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям, общий ущерб от которых превысил миллион рублей.