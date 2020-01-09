РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. МУП «Водоканал» Подольска направил более 320 миллионов рублей в 2019 году на реконструкцию подольских очистных сооружений, на эти средства сделали бетонные работы блока доочистки и закупили барабанные фильтры, сообщается на сайте администрации горокруга.

МУП «Водоканал» Подольска в ходе реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» и госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы приступил к реконструкции биоблока подольских очистных сооружений. Это масштабная работа, которая проводится параллельно с мероприятиями по ликвидации ветхих очистных сооружений Климовска.

«В 2019 году выполнено работ на сумму 324 миллиона рублей. Сделали бетонные работы блока доочистки, закупили барабанные фильтры и приступили к их монтажу. Установили две дополнительные воздуходувки, активно ведется строительство двух аэротенков. Работы продолжат в 2020 году», – говорится в сообщении.

Также на 2020 год запланированы выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Канализационный напорный коллектор 2Д 315 миллиметров» и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений микрорайона Климовск вблизи деревни Сергеевка.

В результате реконструкции мощности биоблока увеличат со 100 до 150 тысяч кубометров стоков в сутки, что позволит принять стоки из Климовска. Общий объем финансирования проекта составит более 1,4 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Ранее были выведены из эксплуатации ветхие очистные сооружения поселков Львовский, Поливаново, Сынково, Быково, стоки перебросили на подольские очистные сооружения.