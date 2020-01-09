РИАМО - 9 янв. Рабочие продолжают демонтировать конструкции киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На данный момент снесены уже две наружные стены здания, кран демонтирует третью стену. На территории работают несколько десятков человек. Краны сгребают обломки здания для дальнейшего вывоза в грузовых машинах.

Согласно паспорту объекта, работы планируют завершить в марте.

Второго декабря прошлого года в столице навсегда закрыли один из крупнейших кинотеатров России «Соловей». Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера.

Закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков даже попросил мэрию выкупить здание кинотеатра.