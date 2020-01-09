Зима почти перевалила за половину, но жители Московского региона пока не дождались настоящей зимней погоды. По прогнозам, даже Крещение на этот раз окажется довольно теплым, а дожди в Москве и Подмосковье станут более частыми гостями, чем снег. Впрочем, шанс на то, что «еврозима» закончится, все-таки есть. Синоптики рассказали РИАМО, ждать ли сильных морозов и снегопадов до конца зимы.

Аномально теплое начало года

В четверг утром, собираясь на работу после новогодних каникул, москвичи обрадовались, увидев за окном свежий снег. Однако впечатление от него портит промозглая и ветреная погода.

«Погода в первый рабочий день, 9 января, оказалась совершенно неприветливой. Температура около нуля, осадки в виде снега и дождя, а также порывистый ветер до 12-17 метров в секунду – все это намекает: праздники закончились», – отметил в беседе с РИАМО исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первые рабочие дни 2020 года погоду в столичном регионе продолжат определять циклоны, которые один за другим быстро перемещаются по северу европейской части России.

Погода в период с 9 по 12 января будет преимущественно облачная, с небольшими осадками. Ночью будет идти небольшой снег, образуется гололедица. Днем – слабый снег и слабый мокрый снег. При этом будет ветрено, а температура будет колебаться около нуля, что на восемь-девять градусов выше климатической нормы.

По ночам столбики термометров опустятся до нуля – минус двух градусов в столице и минус 4-5 градусов – в Московской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Днем температура в Москве будет держаться на уровне нуля – плюс двух градусов, а в Подмосковье – минус одного – плюс двух градусов. Чуть прохладнее будет в ночь с субботы на воскресенье, 12 января: минус 2-4 градуса в Москве и минус 2-7 – по области.

По словам Романа Вильфанда, до нового года по старому стилю, 14 января, погода в Москве и Подмосковье существенно меняться не будет: температура ожидается с небольшими отрицательными и положительными значениями, а сильных осадков не предвидится вовсе.

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«Качели» давления и теплое Крещение

Порывистый ветер, температура выше нормы и постоянные колебания давления могут доставить дискомфорт метеозависимым людям.

«Давление не будет экстремально высоким или экстремально низким, но меняться оно будет довольно резко. В четверг, 9 января, оно будет ниже нормы, в пятницу – выше нормы, а в субботу – снова ниже нормы. В норму давление вернется только в воскресенье, 12 января», – отмечает Михаил Леус.

Между тем, многих волнует вопрос, какую погоду ждать на предстоящий православный праздник – Крещение, и будут ли крещенские морозы.

«Вероятность того, что на Крещение 19 января будут сильные морозы, очень мала. Таких крещенских морозов, что были раньше, не будет однозначно», - утверждает Михаил Леус.

По его прогнозам, максимум, что может быть в ночные часы, это минус 1-6 градусов в Москве и до минус 8 – по области. Но до Крещения еще довольно много времени, и все может поменяться.

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Зимние ливни

В свою очередь портал Gismeteo прогнозирует, что температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней.

При этом не ожидается ни одного по-настоящему ясного дня, а на протяжении 18 дней будут идти осадки. Мало того, 16, 24, 26, 29 – 30 декабря и 3 – 5 февраля и вовсе ожидаются зимние дожди.

Причем 30 декабря они будут особенно сильными – возможно, жители столичного региона впервые столкнутся с таким явлением, как зимний ливень.

Самыми холодными будут ночи на 20 и 21 января, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до 10 градусов мороза. Самая низкая дневная температура – минус 5 градусов – ожидается 20 января. Самая теплая ночь января – плюс 3 градуса – ожидается на 27 января, а самая высокая дневная температура – 7 градусов – 16 января.

Однако ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечает, что эта картина – лишь один из вероятных сценариев погоды.

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Когда наступят морозы

Тем не менее, уже понятно, что температура в Москве и Подмосковье с приближением второй половины зимы все-таки взяла курс на понижение: погода уже не похожа на декабрьскую, когда столбики термометров постоянно показывали плюсовую температуру. И, по прогнозам синоптиков, настоящая зима в столичный регион все же заглянет.

«Несмотря на то, что в целом показания термометров продолжат заметно превышать норму, к третьей декаде января это будут скорее отрицательные значения даже днем, пусть и небольшие», – рассказывает Михаил Леус.

А когда нет слякоти под ногами и днем минус, это уже воспринимается, как зима, отмечает синоптик.

По данным Гидрометцентра России, в целом зима 2019 – 2020 в столичном регионе ожидается мягкой и неоднородной. Возможны и серьезные понижения температуры – до минус 15-20 градусов ниже нуля. Правда, когда конкретно придут морозы, пока сказать сложно.