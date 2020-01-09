РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Управляющая компания приступила к ремонту входных групп в одном из домов на улице Кирова в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники отдела общестроительных работ управляющей компании МУП «ДЕЗ» в Подольске выполняют ремонт входных групп по адресу: улица Кирова, дом 76, корпус 1. В настоящее время уже выполнены перенос и установка новой входной двери, а также произведена замена тамбурной двери», – говорится в сообщении.

В четверг строители продолжили работы по закладке стены.