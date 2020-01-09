РИАМО - 9 янв. Грабитель через окно проник в дом в деревне Шарапово новой Москвы и украл оттуда шубы, деньги и ювелирные изделия на общую сумму 6,73 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

Он отметил, что 8 января в 14:15 от безработного поступило сообщение о краже из дома по адресу: Москва, поселение Краснопахорское, деревня Шарапово, улица Ясная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 17:00 4 января до 15:00 6 января неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в дом заявителя, украл 3 миллиона рублей, 500 евро, 6 тысяч долларов США, ювелирные изделия и три норковые шубы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 6,73 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».