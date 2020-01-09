РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. В КДЦ «Союз» подмосковных Люберец в четверг покажут спектакль «Ванильная конституция», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«9 января в культурно-досуговом центре «Союз» пройдет спектакль «Ванильная конституция». Мероприятие приурочено к празднованию Рождества Христова и состоится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

В спектакле примут участие воспитанники православной школы «Образ». Ученики и преподаватели школы «Образ» уже более 10 лет ежегодно создают постановки на сцене КДЦ «Союз» во время рождественских праздников.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Шоссейная, дом №2.