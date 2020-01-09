РИАМО - 9 янв. За 2019 год поезда Московской железной дороги перевезли более 768 миллионов пассажиров, что больше на 3,2% по сравнению с 2018 годом, так, в декабре с вокзалов и станций МЖД было отправлено более 67 миллионов пассажиров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«По оперативным данным, в 2019 году на инфраструктуре Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – перевезено более 768 миллионов пассажиров (+3,2% к январю-декабрю 2018 года). Из них в дальнем следовании – 26,9 миллиона пассажиров (+7,7%), в пригородном сообщении – более 741 миллиона пассажиров (+3,1%)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что только в декабре 2019 года с вокзалов и станций Московской железной дороги отправлено более 67 миллионов пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 64,8 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 2,2 миллиона.

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2019 году перевезено более 148 миллионов пассажиров, что на 14,5% больше, чем в 2018 году. Всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались более 415 миллионов пассажиров.