Куда деть живую елку после новогодних праздников

Самое, казалось бы, очевидное решение вопроса утилизации живой елки – оставить ее рядом с мусорными контейнерами у дома или даже попытаться запихнуть в бак для отходов. Но этот вариант не самый удачный. По нескольким причинам:

Во-первых, общедомовые контейнеры предназначены для твердых бытовых отходов (ТБО) и только. Новогодняя елка никак не относится к бытовым отходам. Это уже иная категория: крупногабаритный мусор. Согласно ЖК РФ, вопрос о транспортировке такого рода отходов до полигона хозяева должны решать самостоятельно (читай: за свой счет). В противном случае вы нарушаете закон.

Во-вторых, выброс деревьев на улицу, в частности, складирование их в санитарной зоне, которой в данном случае выступает локация мусорных баков, квалифицируется как преднамеренное загрязнение окружающей среды и грозит штрафом в соответствии с нормами КоАП РФ.

В-третьих, на свалках ТБО в окружении груды мусора елки лишены возможности разлагаться в естественных условиях. Как и любой другой органический мусор, они выделяют в атмосферу углекислый газ, а также метан и сероводород, что неблагоприятно сказывается на экологическом фоне населенных пунктов близ полигонов.

В-четвертых, древесина хвойных пород представляет собой ценный материал как для переработки, так и для альтернативных вариантов эксплуатации. Просто выбросить новогоднюю елку на помойку – значит бескомпромиссно лишить ее шанса на «вторую жизнь» и возможности принести пользу.