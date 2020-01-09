Куда деть живую елку после новогодних праздников

Отнести к мусорным контейнерам – не вариант
Самое, казалось бы, очевидное решение вопроса утилизации живой елки – оставить ее рядом с мусорными контейнерами у дома или даже попытаться запихнуть в бак для отходов. Но этот вариант не самый удачный. По нескольким причинам:
Во-первых, общедомовые контейнеры предназначены для твердых бытовых отходов (ТБО) и только. Новогодняя елка никак не относится к бытовым отходам. Это уже иная категория: крупногабаритный мусор. Согласно ЖК РФ, вопрос о транспортировке такого рода отходов до полигона хозяева должны решать самостоятельно (читай: за свой счет). В противном случае вы нарушаете закон.
Во-вторых, выброс деревьев на улицу, в частности, складирование их в санитарной зоне, которой в данном случае выступает локация мусорных баков, квалифицируется как преднамеренное загрязнение окружающей среды и грозит штрафом в соответствии с нормами КоАП РФ.
В-третьих, на свалках ТБО в окружении груды мусора елки лишены возможности разлагаться в естественных условиях. Как и любой другой органический мусор, они выделяют в атмосферу углекислый газ, а также метан и сероводород, что неблагоприятно сказывается на экологическом фоне населенных пунктов близ полигонов.
В-четвертых, древесина хвойных пород представляет собой ценный материал как для переработки, так и для альтернативных вариантов эксплуатации. Просто выбросить новогоднюю елку на помойку – значит бескомпромиссно лишить ее шанса на «вторую жизнь» и возможности принести пользу.
Организованные пункты приема живых елок
При участии ГПБУ «Мосприрода» и департамента природопользования и охраны окружающей среды в Москве с 2016 года организуется акция «Елочный круговорот». В рамках экомероприятия после праздников можно сдавать живые елки, сосны и пихты в специальные пункты, расположенные на территории 13 московских парков. В 2020 году с 9 января по 1 марта к услугам горожан также будут действовать еще 460 мест приема в разных районах столицы. Прием деревьев от граждан осуществляется бесплатно.
Полный список пунктов утилизации новогодних деревьев в столице можно посмотреть тут.
Зоопарки, фермы и зверопитомники
Зоопарки и другие организации, которые занимаются разведением и содержанием животных, ценят отжившие свое новогодние деревья. Такие обитатели зоопарков, как слоны, олени, полярные медведи, любят лакомиться еловыми и сосновыми ветками, а также древесной корой. Перемолотая хвоя придется по нраву страусам. Барсам, тиграм и другим диким хищникам стволы деревьев служат удобными когтеточками. Нюанс такой утилизации елок – зоопитомники, как правило, принимают нераспроданные партии деревьев с базаров и от предпринимателей. Ведь елки, уже отстоявшие в домах, могут содержать остатки мишуры и прочих украшений, которые могут нанести вред здоровью животных.
Узнать, как сдать новогодние деревья для животных, можно по телефонам Московского зоопарка: +7 (499) 255-13-99, +7 (499) 255-00-92. Либо найти в Интернете контактные данные других близлежащих питомников.
Платная утилизация живых елок
Некоторые компании, которые перед Новым годом осуществляют продажу елок, после праздников предлагают услуги по демонтажу, выносу и утилизации деревьев должным образом. Поэтому если вам не очень хочется своими силами устраивать проводы новогоднего дерева, просто снимите с елочки все украшения. Остальное сделает бригада специалистов.
Например, сайт «Садовод.орг» предлагает утилизацию елки высотой до двух метров за 1600 рублей. Телефон: +7 (495) 221-12-00.
А организация «Елки» за демонтаж новогоднего дерева высотой до двух метров возьмет 1500 рублей. Телефон: +7 (495) 477-56-84, +7 (999) 966-87-85, WhatsApp: +7 (926) 572-96-12.
Как подготовить елку к утилизации
Перед сдачей живого хвойного дерева в пункт приема на переработку или для иных целей необходимо освободить елку от украшений, мишуры, прочего декора и посторонних предметов (гвоздей, металлических скоб, скотча и пр.). Несколько лайфхаков помогут вам не превратить демонтаж новогодней красавицы в «уборку века»:
1. Перед демонтажом расстелите под елкой старую ненужную простыню, газеты или стрейч-пленку (ту, которой обычно обматывают чемоданы в аэропорту). Теперь все осыпающиеся в процессе иголки окажутся не на полу, а на импровизированном настиле.
2. Освобожденное от игрушек дерево можно обмотать той же пленкой, фиксируя елку сверху вниз, или завернуть в простыню, закрепив «кокон» скотчем или веревкой. Предварительно можно секатором «откусить» ветки, чтобы получить более компактный утиль.
Рассыпанные на палас или напольное покрытие иголки лучше всего потом собрать скотчем. Веник не так эффективно справится с процедурой, а внутренности пылесоса от такой уборки могут запросто повредиться.
«Вторая жизнь» новогодних деревьев
Владельцы загородной недвижимости нередко оставляют елки после праздников у себя. В хозяйстве такое сырье пригодится, например, для растопки печи, бани. В садовом дизайне стволы можно использовать для создания декоративной изгороди и других элементов ландшафта – какие подскажет фантазия хозяина.
Елки, которые отправляются на переработку, превращаются в щепу и опилки, которые используют при содержании животных в вольерах в качестве подстилок и утеплителей, а также изготовлении почвенных грунтов и удобрений. Некоторые перерабатывающие предприятия также используют древесину для производства ДСП, наполнителей для кошачьих туалетов.
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