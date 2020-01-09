РИАМО – 9 янв. В 2020 году церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» пройдет без ведущего, впервые церемония прошла без ведущего в 2019-м, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

В программу церемонии войдут выступления звезд и сюрпризы.

«Позвольте мне вместе с академией подтвердить сейчас, что в этом году снова не будет привычного ведущего», — сказала член руководства телекомпании ABC Кэри Берк.

Впервые «Оскар» без ведущего прошел в прошлом году. Тогда актер Кевин Харт отказался быть ведущим после обвинений в гомофобии.