РИАМО – 9 янв. В 2020 году церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» пройдет без ведущего, впервые церемония прошла без ведущего в 2019-м, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.
В программу церемонии войдут выступления звезд и сюрпризы.
«Позвольте мне вместе с академией подтвердить сейчас, что в этом году снова не будет привычного ведущего», — сказала член руководства телекомпании ABC Кэри Берк.
Впервые «Оскар» без ведущего прошел в прошлом году. Тогда актер Кевин Харт отказался быть ведущим после обвинений в гомофобии.
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Поздравляем, вы – знаток «Оскара», и, наверное, не пропускаете ни одной кинопремьеры. «Зови меня своим именем», «Тоню против всех» и «Леди Берд» вы посмотрели еще до выхода российской премьеры или хотя бы прочитали об этих фильмах. Возможно, вы не всегда согласны с киноакадемией и не понимаете, почему «Лунный свет» стал лучшим фильмом, обойдя в номинации «Ла-ла Ленд», но вас слегка передергивает, когда-то кто-то путает Иньяритту с Гильермо дель Торо и громко обсуждает «Билборды», не посмотрев «7 психопатов» и «Залечь на дно в Брюгге». Возможно, вы не помните, за какую роль Мерил Стрип получила свою первую статуэтку, но точно знаете, что она является лидером по количеству «Оскаров» среди современных актрис и имеет все шансы получить его за «Секретное досье».
Вы интересуетесь современным кино, но плохо помните имена актеров и режиссеров. Скорее всего, вы не знаете, кто такие братья Коэны, но посмотрели все части саги «Звездные войны», всего «Властелина колец», «Гарри Поттера», а еще все сезоны «Игры престолов», поэтому среди друзей, таких же неспециалистов, вы можете прослыть экспертом. Конечно же, вы смотрели «Ла-ла Ленд», «Артист», «Титаник», «Волк с Уолл-Стрит», «Выживший», но вряд ли отличите Мартина Скорсезе от Джеймса Кэмерона. Дело в том, что вы ходите на все кассовое, и для вас нет разницы, что смотреть - «50 оттенков серого» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Кино – не ваш конек. Поэтому вы вряд ли отличите Вуди Аллена от Ларса фон Триера, и знаете, что у Джонни Деппа и Джима Керри нет «Оскаров». Даже если из номинантов на «Оскар» вы посмотрели многое, но помните только про «Титаник», «Выжившего» и «Ла-ЛаЛенд». Конечно, вы смеялись над шутками про Ди Каприо, но так и не запомнили, за что и когда ему все-таки дали «Оскар». В любом случае, не стоит расстраиваться. Может быть, вы разбираетесь в сериалах, и «Карточный домик», «Игры престолов» или «Черное зеркало» вам намного ближе, чем все эти заумные фильмы, снятые для кинокритиков.
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