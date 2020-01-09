РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Трое пешеходов попали в больницу в результате наезда на них автомобиля на Пятницком шоссе в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«8 января на автодороге Пятницкое шоссе в горокруге Красногорск произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на трех пешеходов. Пешеходы переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП трое пешеходов получили травмы и <…> были доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

По факту данного ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины случившегося.