РИАМО – 9 янв. Правительством Российской Федерации утверждены основные направления и план приватизации федерального имущества на период с 2020 по 2022 год, сообщает Газета.ru.

«В 2020-2022 годах в федеральный бюджет страны должны поступать по 3,6 миллиарда рублей, полученных от приватизации крупнейших компаний», - отмечается в сообщении.

Всего в приватизации будут участвовать акции 186 компаний, которые находятся в федеральной собственности, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 ООО, а также более 1 тысячи объектов другого имущества из государственной казны.