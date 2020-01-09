РИАМО - 9 янв. В ночь на четверг в Подмосковье и Москве прошел снегопад, выпало около 3 миллиметров осадков, а снежный покров вырос на 2,5-3 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

Нынешняя зима с самого начала была очень теплой и малоснежной – выпавший снег быстро таял. Однако в ночь на четверг в Московском регионе прошел сильный снегопад.

«Пейзаж за окном соответствует зиме. Очень красиво, но доставляет немало хлопот автомобилистам и работникам коммунальных служб. Снега выпало довольно много, около 3 миллиметров, а снежный покров увеличился на 2,5-3 сантиметра. В настоящее время ведутся работы по уборке снега», — говорится в сообщении.

В четверг продолжат идти снег и мокрый снег. Температура будет держаться около 0 градусов. Выпавший снег будет постепенно таять.

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