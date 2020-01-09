РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Коммунальные службы Балашихи очистили от снега и наледи тротуар на Звездной улице по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портале о необходимости очистить тротуар на Звездной улице от снега и наледи. Он отметил, что необходимо обработать реагентами тротуар, ведущий к пешеходному переходу, иначе по нему очень скользко ходить.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи тротуара на автодороге по улице Звездная и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке от снега и наледи тротуара выполнены (фотоматериалы прилагаются), – сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.