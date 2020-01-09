РИАМО - 9 янв. Доля региональных дорог в Подмосковье в нормативном состоянии выросла до 65,72%, всего в 2019 году отремонтировали около 470 региональных дорог, построили более 38 километров новых дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Московская область в 2019 году вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и стоит отметить, что за год работы был достигнут ряд показателей. Увеличена доля региональных дорог в нормативном состоянии – на сегодняшний день это 65,72%», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что в 2019 году было отремонтировано около 470 дорог регионального значения длиной более 1,6 тысячи километров, построено свыше 38 километров новых дорог, три развязки, два путепровода, проведена реконструкция около 1,5 километров дорог и одного моста.

На всех построенных объектах было запущено движение транспорта, в том числе по Западному объезду Сергиева Посада, транспортной развязке на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, по путепроводам через железнодорожные пути в Балашихе и Реутове.

Также были достигнуты показатели по снижению доли региональных дорог, работающих в режиме перегрузки, в 4,68% и снижению количества мест концентрации ДТП – до 35 единиц.

Кроме того, провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Было построено около 320 километров линий наружного освещения и 235 километров тротуаров в поселках, установлено более 340 километров дорожных ограждений, 400 светофорных объектов, 12 тысяч дорожных знаков.

Ключевой показатель - снижение смертности от аварий до 12 человек на 100 тысяч населения. В Подмосковье этот показатель составляет 11 человек. Перевыполнили план по увеличению количества комплексов фотовидеофиксации – сейчас доля показателя составляет 194%, что на 38% больше планируемого значения. В августе прошлого года в эксплуатацию ввели 246 комплексов фотовидеофиксации.

Выполнили показатели по доле контрактов на принципах контрактов жизненного цикла и использованию новых технологий и материалов в рамках нацпроекта.

Московская область в прошлом году на реализацию мероприятий нацпроекта направила более 30 миллиардов рублей, из них более 600 миллионов – это финансирование федерального бюджета.