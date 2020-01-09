РИАМО - 9 янв. На основании данных исследования зарубежные ученые выявили несколько полезных привычек, которые способны продлить человеческую жизнь в среднем на 10 лет, в эксперименте участвовали свыше 100 тысяч человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые из Гарварда и Амстердамского университета прикладных наук провели исследование свыше 100 тысяч человек в возрасте 50 лет. Наблюдения велись свыше 20 лет.

«В начале эксперимента никто из его участников не болел. В течение следующих лет ученые обращали внимание на то, у кого из них возникают различные заболевания. Например, сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет второго типа», - говорится в сообщении.

Исследователи в рамках эксперимента отмечали, когда появилась и как развивалась болезнь у людей, сколько в итоге лет прожил человек.

По итогам данного исследования ученые выявили основные факторы риска: курение. Употребление спиртного, жирной и сладкой еды, избыточный вес, а также небольшая физическая активность.

«Женщины, которые следуют нескольким полезным привычкам, например, правильно питаются, занимаются спортом и отказываются от курения и алкоголя, способны прожить почти на 10 лет больше остальных», - уточняется в материале.

В то же время мужчины, отказывающиеся от вредных привычек и следующие полезным, могут продлить жизнь на восемь лет.