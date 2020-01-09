РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Жителей Подольска 10 января приглашают на познавательную встречу в СДК «Романцево», где расскажут об истории племени мапуче, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселок радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В Сельском доме культуры «Романцево» 10 января в 19:00 пройдет познавательно-развлекательная встреча «Сказочная горница» Путешествия во времени». В этот раз юные путешественники и их родители отправятся в гости к племени мапуче. Они занимались животноводством, сельским хозяйством, разводили лам и морских свинок. Представители этого племени живут и по сей день в Чили и Аргентине», – говорится в сообщении.

В программе – мастер-класс и показ сказки. Проходить мероприятие будет по адресу: поселок радиоцентра «Романцево», дом №10. Вход свободный.