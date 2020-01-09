РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 янв. Экологическая акция по сбору и сдаче в переработку макулатуры стартовала в четверг в МКЦ «Победа» Домодедова, она пройдет до 31 января, сообщается на официальной странице Молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«9-31 января. Сбор макулатуры в МКЦ «Победа». Успей сдать разгаданные кроссворды на переработку», – говорится в сообщении.

МКЦ «Победа» находится по адресу: город Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом №2. Часы работы: 9:00 – 21:00, перерыв с 12:30 до 13:30.