РИАМО - 9 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Элмас» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Элмас» на действия ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» при определении поставщика с помощью электронного аукциона на закупку расходных материалов для оказания плановой экстренной и неотложной помощи (шовные материалы).

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «Элмас» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ЭЛМАС» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления.