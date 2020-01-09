РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Коммунальные и дорожные службы городского округа Подольск начали убирать выпавший снег с дорог и тротуаров в четверг утром, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Новогодние каникулы закончились и для зимы. Дорожные и коммунальные службы Подольска утром в четверг, 9 января, вышли на уборку снега», - говорится в сообщении.

Также в связи с начавшимися осадами в виде мокрого снега, подрядные организации приступили к расчистке и обработке закрепленных территорий в микрорайоне Климовск.

Как сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте», о плохой уборке жители микрорайона могут сообщить по телефону: 8 (496) 756-68-12.