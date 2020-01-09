РИАМО - 9 янв. Первые дни 2020 года в Московском регионе отметились сухой и не по сезону теплой погодой, сообщила РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«За первые восемь дней выпало 6 миллиметров - это меньше нормы. Норма 52 миллиметра. За неделю норма осадков получается 12-13 миллиметров. У нас только половина от этого», - сказала Макарова.

Она добавила, что среднесуточная температура воздуха в Московском регионе за первые дни нового года составила минус 0,2 градуса при норме в минус 8 градусов.

«Это отклонение от нормы в 7 градусов в сторону плюса. Можно сказать, что погода в первые дни была теплой и сухой», - отметила Макарова.

По ее словам, в ближайшие дни температура воздуха будет также значительно выше климатической нормы, столбики термометров покажут около 0 градусов.