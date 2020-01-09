РИАМО - 9 янв. Сведения, представленные администрацией Дмитровского городского округа в отношении ООО «Дак Медиа», рассмотрело подмосковное управление ФАС России, в ведомстве приняли решение включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС РФ.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Компания «Дак Медиа» не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. После этого учреждению поступило уведомление об уклонении от заключения контракта на выполнение работ по разработке веб-сайта для администрации Дмитровского округа.

ООО «Дак Медиа» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта на заседании комиссии Московского областного УФАС России, поэтому управление пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.