РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из сараев садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Воговец», в результате пожара пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 9 января в 05:13 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Подольск, СНТ «Воговец», улица Авиаторов. В 07:15 огнеборцы ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 11 человек.