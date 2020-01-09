РИАМО - 9 янв. В текущем году в России будут восемь сокращенных рабочих недель из-за государственных праздников, сообщает РИА Новости.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая <...> — в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», - сказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По производственному календарю на этот год, сокращенными будут рабочие недели в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Четырехдневная рабочая неделя будет в марте из-за празднования Международного женского дня и в конце апреля из-за Дня весны и труда.

Еще меньше – всего три дня – надо будет поработать в начале мая из-за переносов выходных дней с 4 и 5 января. Также последний месяц весны подарит россиянам еще одну сокращенную рабочую неделю из-за Дня Победы.

Также День России в июне и День народного единства в ноябре сократят рабочие дни.