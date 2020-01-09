РИАМО - 9 янв. Народный художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели пообещал создать памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, который скончался в Мюнхене 10 декабря 2019 года после операции на сердце.

Церетели в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг, рассказал, что Лужков в 1999 году поддержал идею создания Музея современного искусства, также скульптор отметил, что Лужков «был хорошим человеком, хорошим мэром, хорошим другом».

«Еще при жизни Юрия Михайловича я создал два его образа. Я сознательно не называл их памятниками, они не были созданы по соответствующим законам жанра. На одном он в образе дворника — приводит в порядок город, а на другом — мэр-спортсмен. А теперь еще один образ хочу создать, уже как проект памятника. Сейчас разные идеи в голове», - сказал Церетели, отвечая на вопрос о планах по созданию памятника экс-мэру.

Он также не стал раскрывать нюансов как памятник будет выглядеть и где его поставят.

«Я человек верующий, поэтому заранее не люблю говорить, так нельзя. Когда рассказываешь, еще не сделав, тогда ничего не получается. Могу сказать одно: я сделаю и поставлю памятник Лужкову», - заключил скульптор.

Лужков скончался в Мюнхене 10 декабря 2019 года после операции на сердце. Ему было 83 года. Он родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.