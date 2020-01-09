РИАМО - 9 янв. В минувшую среду, 8 января, поступили сообщения о минировании около столичных 100 школ, эвакуация учреждений не проводилась из-за каникул, передает в четверг «Интерфакс».

«Также в среду поступало сообщение об угрозе взрыва в гостинице «Украина». Эвакуацию там также не проводили», - добавляет издание.

В декабре прошлого года экстренные службы получили сообщения о минировании более 10 тысяч объектов – станций метро, вокзалов, различных учреждений. За месяц из-за угрозы взрыва были эвакуированы более 1 миллиона человек.