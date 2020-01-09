РИАМО - 9 янв. Утром в четверг в трех столичных аэропортах отменили и задержали 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково четыре рейса задержано и три отменено. В Домодедове шесть рейсов задерживаются, пять отменили. В Шереметьеве задерживаются 12 рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе по 10 января из-за мокрого снега, гололеда, порывистого ветра и гололедицы.