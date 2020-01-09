РИАМО - 9 янв. В 2020 году в столице откроют еще девять станций метро, из них четыре станции будут построены на западном участке Большой кольцевой линии – это «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станцию «Улица Народного Ополчения» строят в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. У нее будет два подземных вестибюля. Пассажиры смогут выходить прямо к остановкам наземного транспорта», - говорится в сообщении.

«Карамышевская» станция будет открыта в северной части Мневниковской поймы. Это будет станция мелкого заложения - ее строят на глубине около 25 метров. Два подземных вестибюля будут вести к перспективной жилой и общественной застройке и остановкам общественного транспорта.

На ее базе создадут транспортно-пересадочный узел «Мневники» с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами. Ожидается, что ТПУ будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров в день.

На северо-востоке БКЛ в этом году планируется открыть станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

«Электрозаводская» появится недалеко от Семеновской набережной в Басманном районе. На ней пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги.

«Лефортово» откроется в сквере рядом с кинотеатром «Спутник» в одноименном районе, вблизи Солдатской и Наличной улиц. В отделке станции используют белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели.

Станция «Авиамоторная» расположена в районе пересечения проезда Энтузиастов с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Южный вход находится возле конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов», а северный выход — недалеко от здания префектуры Юго-Восточного округа.

Также в этом году запланировано открытие второго участка Некрасовской линии, длина которого составит 11,7 километра. На нем расположатся станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Напомним, что запуск первого участка розовой ветки длиной 7,9 километра — от «Косина» до «Некрасовки» — состоялся 3 июня 2019 года.