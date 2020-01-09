РИАМО - 9 янв. Подмосковные полицейские задержали 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в грабеже на сумму более 1,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее четверо грабителей в масках напали во дворе дома, расположенного по улице Новая в подмосковных Котельниках, на местного жителя, садившегося в собственный автомобиль.

«Правонарушители нанесли мужчине несколько ударов баллонным ключом по телу и голове. Затем похитили у потерпевшего сумку, в которой находились денежные средства, паспорт, документы на машину и банковские карты. После чего скрылись на автомашине», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Общий ущерб от действий преступников составил более 1,5 миллионов рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили и задержали одного из подозреваемых на съемной квартире в Москве.

«В ходе обыска жилища сотрудниками полиции обнаружены и изъяты мобильные телефоны и баллонный ключ, используемый при нападении, а также вещи и документы, принадлежащие потерпевшему», – добавила Петрова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы вычислить соучастников преступления.