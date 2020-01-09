РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 янв. Порядка 250 юных музыкантов и танцоров примут участие в концерте, посвященном космонавту Алексею Леонову, мероприятие состоится во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске 11 января, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры администрации городского округа.

«Ритмы галактики» посвящены человеку Земли, первым в мире шагнувшему в открытый космос, дважды Герою Советского союза, летчику-космонавту Алексею Архиповичу Леонову», – говорится в сообщении.

В концерте примут участие 10 вокалистов из студии эстрадно-джазового вокала, 120 танцоров коллектива «Иллюзия» и 120 барабанщиков школы «Мир барабанов».

«250 детей на одной большой сцене будут вершить межгалактические дела. В холле ДК будет проходить выставка экспонатов музея истории космонавтики школы №18», – добавляется в материале.

Концерт начнется в 12:00. Вход бесплатный.

Алексей Леонов бывал в Красногорске, открывал аллею Космонавтов в микрорайоне Изумрудные Холмы, встречался с активистами школьного музея космонавтики. 11 октября 2019 года космонавт ушел из жизни в возрасте 85 лет.