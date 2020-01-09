РИАМО - 9 янв. В подмосковном Серпухове нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение электромонтажных работ при обслуживании электросетей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Стигал» на действия МКУ «Комитет по благоустройству городского округа Серпухов» и МКУ «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов Московской области» при проведении электронного аукциона на выполнение электромонтажных работ при обслуживании электрических сетей населенных пунктов городского округа Серпухов в 2020 году», - говорится в сообщении.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку ООО «Стигал» от участия в электронном аукционе.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу фирмы обоснованной.

Также Московское областное УФАС России выдало двум учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.